Высший антикоррупционный суд 12 мая приговорил к 5 годам заключения иностранца Сергея Неруха. Такое решение суд принял за дачу взятки в размере 75 тысяч долларов.

Известно, что гражданин Молдовы Нерух пытался подкупить военного прокурора Южного региона Украины. Его уличили в предложении и предоставлении взятки.

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Неруха осудили со специальной конфискацией

Высший антикоррупционный суд вынес решение в отношении Неруха, который в 2016 году пытался дать взятку прокурору за снятие ареста с судна Sky Moon и его груза.

Теперь Высший антикоррупционный суд вынес приговор:

осудить Неруха до 5 лет лишения свободы;

применить специальную конфискацию 75 тысяч долларов.

Кстати, приговор суда могут обжаловать в течение 30 дней с момента его провозглашения

Коротко о деле Сергея Неруха