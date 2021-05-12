ВАКС вынес приговор бизнесмену из Молдовы: он предлагал "выкуп" за судно Sky Moon
Высший антикоррупционный суд 12 мая приговорил к 5 годам заключения иностранца Сергея Неруха. Такое решение суд принял за дачу взятки в размере 75 тысяч долларов.
Источник:фейсбук САП
Известно, что гражданин Молдовы Нерух пытался подкупить военного прокурора Южного региона Украины. Его уличили в предложении и предоставлении взятки.
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Неруха осудили со специальной конфискацией
Высший антикоррупционный суд вынес решение в отношении Неруха, который в 2016 году пытался дать взятку прокурору за снятие ареста с судна Sky Moon и его груза.
Теперь Высший антикоррупционный суд вынес приговор:
- осудить Неруха до 5 лет лишения свободы;
- применить специальную конфискацию 75 тысяч долларов.
Кстати, приговор суда могут обжаловать в течение 30 дней с момента его провозглашения
Коротко о деле Сергея Неруха
- В декабре 2016 года Сергея Неруха, основателя компании NTA Invest Group S. R. O., задержали во время передачи взятки в размере 75 тысяч долларов военному прокурору Максиму Якубовскому.
- Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Нерух предлагал взятку за снятие ареста с судна Sky Moon и его груза (3 тысячи тонн соды производства Крымского содового завода, которую намеревались продать иностранным компаниям). Тогда же Неруха задержали.
- За указанные средства прокурор должен был помочь со снятием ареста с указанного судна и груза.
- Перед тем судно Sky Moon Украина арестовала, а затем конфисковала, ведь оно осуществляло незаконную перевозку в оккупированный Россией Крым.
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