Вищий антикорупційний суд 12 травня засудив до 5 років ув'язнення іноземця Сергія Неруха. Таке рішення суд ухвалив за дачу хабаря у розмірі 75 тисяч доларів.

Відомо, що громадянин Молдови Нерух намагався підкупити військового прокурора Південного регіону України. Його викрили на пропозиції та наданні хабаря.

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Неруха засудили зі спеціальною конфіскацією

Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо Неруха, який у 2016 році намагався дати хабаря прокурору за зняття арешту з судна Sky Moon і його вантажу.

Тепер Вищий антикорупційний суд виніс вирок:

засудити Неруха до 5 років позбавлення волі;

застосувати спеціальну конфіскацію 75 тисяч доларів.

До речі, вирок суду можуть оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення

Коротко про справу Сергія Неруха