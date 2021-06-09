Киевский апелляционный суд получил заявление от издательства Vivat 15 апреля. В нем говорилось о взыскании с Медведчука свыше 270 тысяч гривен (расходы на профессиональную правовую помощь) и более 56 тысяч гривен (расходы, связанные с явкой представителей в суд).
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Кроме того, издательство Vivat требовало компенсировать расходы на уплату судебного сбора и подачу апелляционной жалобы.
Медведчук просил у суда отказать издательству в удовлетворении требований.
В то же время, суд частично удовлетворил иск Vivat. В решении говорится, что расходы "являются соразмерными со сложностью дела". Суд постановит взыскать с Медведчука 295,7 тыс. грн расходов на правовую помощь и 2,3 тысячи гривен судебного сбора в пользу издательства Vivat.
Пророссийский политик должен оплатить 295,7 тысячи грн расходов на правовую помощь и 2,3 тысячи гривен судебного сбора в пользу издательства Vivat.
Медведчук против Стуса: главное
- Книга "Дело Василия Стуса" вышла в свет в украинском издательстве Vivat в 2019 году.
- В то же время, 19 октября 2020 года, Дарницкий районный суд принял решение запретить книгу. Этим он удовлетворил иск Виктора Медведчука, который был "адвокатом" Стуса. Кум Путина заявлял, что отдельные отрывки из книги от Vivat нарушают его честь и достоинство.
- Тираж "Дела Василия Стуса" раскупили за считанные часы после оглашения решения суда.
- Кипиани выиграл суд в марте 2021 года.