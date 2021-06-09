Київський апеляційний суд отримав заяву від видавництва Vivat 15 квітня. У ній мовилося про стягнення з Медведчука понад 270 тисяч гривень (витрати на професійну правову допомогу) та понад 56 тисяч гривень (витрати, пов'язані з явкою представників до суду).
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Окрім того, видавництво Vivat вимагало компенсувати витрати на сплату судового збору та подання апеляційної скарги.
Медведчук просив у суду відмовити видавництву у задоволенні вимог.
Водночас суд частково задовольнив позов Vivat. У рішенні мовиться, що витрати "є співрозмірними зі складністю справи". Суд ухвалить стягнути з Медведчука 295,7 тис. грн витрат на правову допомогу і 2,3 тисячі гривень судового збору на користь видавництва Vivat.
Проросійський політик має сплатити 295,7 тисячі грн витрат на правову допомогу і 2,3 тисячі гривень судового збору на користь видавництва Vivat.
Медведчук проти Стуса: головне
- Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком в українському видавництві Vivat у 2019 році.
- Водночас 19 жовтня 2020 Дарницький районний суд ухвалив рішення заборонити книгу. Цим він задовольнив позов Віктора Медведчука, який був "адвокатом" Стуса. Кум Путіна заявляв, що окремі уривки з книги від Vivat порушують його честь та гідність.
- Наклад "Справи Василя Стуса" розкупили за лічені години після оголошення рішення суду.
- Кіпіані виграв суд у березні 2021 року.