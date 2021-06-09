Київський апеляційний суд отримав заяву від видавництва Vivat 15 квітня. У ній мовилося про стягнення з Медведчука понад 270 тисяч гривень (витрати на професійну правову допомогу) та понад 56 тисяч гривень (витрати, пов'язані з явкою представників до суду).

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Окрім того, видавництво Vivat вимагало компенсувати витрати на сплату судового збору та подання апеляційної скарги.

Медведчук просив у суду відмовити видавництву у задоволенні вимог.

Водночас суд частково задовольнив позов Vivat. У рішенні мовиться, що витрати "є співрозмірними зі складністю справи". Суд ухвалить стягнути з Медведчука 295,7 тис. грн витрат на правову допомогу і 2,3 тисячі гривень судового збору на користь видавництва Vivat.

Проросійський політик має сплатити 295,7 тисячі грн витрат на правову допомогу і 2,3 тисячі гривень судового збору на користь видавництва Vivat.

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