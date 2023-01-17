В Беларуси начался суд над Тихановской

Об этом 24 Каналу сказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Он сказал, что это новый феномен в Беларуси – так называемые заочные следствия и заочные суды без присутствия и допросов обвиняемых.

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По его словам, для этого Лукашенко принял специальные законы, и такие свидетельства проходят очень быстро.

Они через несколько недель "что-то собирают" и потом судят "пустую скамейку", назначают адвокатов, похоже на то, как Медведчук "защищал" Стуса. Это все очень быстро происходит. Завтра ожидают первый "приговор",

– подчеркнул Калиновский.

Он говорит, что теперь появилась новость, что Лукашенко примет закон, чтобы формально изымать гражданство у таких осужденных, а также конфисковать их имущество.

"Это политические репрессии против тех людей, которые выступили против Лукашенко. Это такая месть Лукашенко тем людям, кто выступает против него, не признают его фейковую победу и выражают оппозицию его действиям по вовлечению Беларуси в войну против Украины", – объясняет Калиновский.

Журналист отметил, что Светлана Тихановская находится в Давосе на Экономическом форуме, как представительница Беларуси впервые за многие годы.

Как Тихановская отреагировала на суд

Калиновский рассказал, что Тихановская уже высказалась по поводу заочного суда против нее. Она заявила, что нужно судить не ее, а Лукашенко – за его измену и издевательство, за то, что он втянул Беларусь в войну.

На фейсбук-странице Светланы Тихановской обнародовали ее комментарий о заочном суде над ней.

Сегодня начинается то самое "заочное судебное производство", которое режим начал против меня. Винят во всех возможных преступлениях по 10 статьям. Всерьез комментировать этот фарс сложно, но игнорировать это нарушение прав я не собираюсь. О суде я узнала из СМИ, а не из официального сообщения,

– заявила Тихановская.

По ее словам, ей было отказано в праве участвовать в заседании, а также получить копии обвинений и протоколов. "А адвокат, назначенный судом, несмотря на мои попытки связаться с ним, на связь так и не вышел. Как он собирается меня защищать? Уверена, что это не входило в его планы", – добавила она.

Тихановская подчеркнула, что всем, кто участвует в этом процессе, не удастся запугать или дискредитировать ее, но они лишь дают прямые доказательства своих преступлений против народа Беларуси. "Три года назад я не думала, что когда-нибудь меня будут преследовать в заочном суде", – добавила она.

Калиновский прокомментировал суд над Тихановской в Беларуси: видео



Журналист также отметил, что в суд также вызвали оппозиционера Павла Латушко. Он направил в суд заявление, чтобы отказался от услуг такого адвоката, но его не приняли, суд отклонил заявление.



Сейчас активно судят тех, кто против войны в Украине

Калиновский признался, что сейчас наблюдается очередной пик этого террора и репрессий. Правозащитники подсчитали, что только за прошлый месяц количество судов и приговоров увеличилось втрое.

В частности, сейчас активно выносят приговоры против выступающих против войны и за солидарность с Украиной. И тут речь уже даже не о партизанах, таких приговаривают к 18 годам заключения, над ними издеваются в тюрьмах и СИЗО, они серьезно страдают.

– говорит он.

По его мнению, Лукашенко просто понимает, что общество не поддерживает его желание участия в войне и интеграции в российскую авантюру.