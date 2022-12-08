На мероприятии присутствовала лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская. На заседании Совета министров ОБСЕ фотографам удалось зафиксировать момент, когда он был рядом с представителем МИД Беларуси Андреем Дапкюнасом.
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Подошла пожелать "удачи"
На фото видно, что она наклонилась к нему, чтобы что-нибудь сказать. О встречах "официальной" и "оппозиционной" делегаций в Лодзи ничего не известно.
Впоследствии сама Тихановская прокомментировала этот диалог с представителем Лукашенко.
По словам Тихановской, она подошла, когда увидела табличку "Беларусь".
Я знала, кто это, подошла к нему и сказала ему: "Удачи!". Он не ожидал меня увидеть, испугался, я думаю, ничего не ответил,
– сказала она.
Тихановская с представителем Лукашенко / Фото Getty Images
Что известно о лидере оппозиции Беларуси
- Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси в 2020 году вместо мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.
- Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, устроившего репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанную рядом западных государств легитимную представительницу Беларуси.