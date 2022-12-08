На заході була присутня лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська. На засіданні Ради міністрів ОБСЄ фотографам вдалося зафіксувати момент, коли вона була поруч з представником МЗС Білорусі Андрієм Дапкюнасом.

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Підійшла побажати "удачі"

На фото видно, що вона нахилилася до нього, щоб щось сказати. Про зустрічі "офіційної" та "опозиційної" делегацій у Лодзі нічого не відомо.

Згодом сама ж Тихановська прокоментувала цей діалог з представником Лукашенка.

За словами Тихановської, вона підійшла, коли побачила табличку "Білорусь".

Я знала, хто це, підійшла до нього і сказала йому: "Удачі!". Він не очікував мене побачити, злякався, я думаю, нічого не відповів,

– сказала вона.



Тихановська з представником Лукашенка / Фото Getty Images

Зауважимо. Щорічна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ відбувається на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау. Україну на головній події року в ОБСЄ представив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що відомо про лідерку опозиції Білорусі