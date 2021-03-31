Высший антикоррупционный суд отменил арест дома якобы любовницы президента-беглеца Виктора Януковича Любови Полежай. Право собственности на дом она получила во время Революции Достоинства – 24 декабря 2013 года.

Когда и почему на дом Полежай наложили арест

Дом, площадью почти 417 квадратных метра, расположенный на улице Святославский в селе Новые Петровцы. Арест на него наложили еще 13 февраля 2015 года. Об этом идет речь в решении суда.

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Имение арестовали за якобы сожительство Любви Полежай с Виктором Януковичем. Кроме этого, были подозрения, что дом принадлежал самому президенту-беглецу или был приобретен за его деньги. Однако в самом расследовании оказалось недостаточно для этого доказательств.



Дом "любовницы" Виктора Януковича / Фото "Телеграфа"

Как выглядит дом "любовницы" Януковича

Издание "Телеграф" опубликовало фото роскошного дома Любови Полежай. Он расположен недалеко от бывшей резиденции Януковича "Межигорье". Женщине досталась также приусадебный земля площадью 0,15 гектара в массиве "Лазарев сад", приобретенная в июле 2013 года.



Роскошный камин в имении Любови Полежай / Фото "Телеграфа"



Дом наполнен дорогой мебелью и декором / Фото "Телеграфа"



Полежай, как и Янукович, предпочитала роскошном интерьера / Фото "Телеграфа"

Известно также, что в Киеве Любови Полежай принадлежала треть квартиры на Оболонской набережной, где был прописан и Виктор Янукович.

Что известно об отношениях Януковича с Полежай