Накануне Белоцерковский суд не смог продлить меру пресечения Сергею Мысливому и Ивану Новотному. Поэтому они вышли из Лукьяновского СИЗО в ночь на 8 августа.

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За что арестовали Мысливого теперь

Сергею Мысливому недолго удалось побыть на свободе, потому что ему вручили новое подозрение. Теперь по делу пыток активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко он фигурирует не как исполнитель преступления, а как организатор.

Заседание Печерского суда для избрания меры пресечения начали ночью 8 августа, однако позже его перенесли на 10 утра. Согласно решению суда Сергея охотник повторно взяли под стражу.

В комментариях к своему сообщению, журналистка Татьяна Безрук сообщила, что рассмотрение дела происходило не по одной, а нескольким статьям.

Что грозит Сергею Мысливому

По статье о создании преступной организации Мысливому грозит заключение сроком от 5 до 12 лет.

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