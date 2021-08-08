Напередодні Білоцерківський суд не зміг продовжити запобіжний захід Сергію Мисливому та Івану Новотному. Тому вони вийшли з Лук'янівського СІЗО у ніч на 8 серпня.
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За що заарештували Мисливого тепер
Сергію Мисливому недовго вдалося побути на волі, бо йому вручили нову підозру. Тепер у справі катування активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка він фігурує не як виконавець злочину, а як організатор.
Засідання Печерського суду для обрання запобіжного заходу розпочали вночі 8 серпня, однак пізніше його перенесли на 10 ранку. Згідно з рішенням суду Сергія Мисливого повторно взяли під варту.
У коментарях до свого допису, журналістка Тетяна Безрук повідомила, що розгляд справи відбувався не за однією, а декількома статтями.
Що загрожує Сергію Мисливому
За статтею про створення злочинної організації Мисливому загрожує ув'язнення строком від 5 до 12 років.
Викрадення та катування активістів Майдану: головне
- У ніч на 21 січня 2014 року банда "тітушок" викрала з лікарні учасників Революції Гідності Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.
- Юрія Вербицького наприкінці січня 2014 року знайшли мертвим у лісі під Києвом зі слідами тортур. Ігорю Луценку вдалося вижити, але він потрапив до лікарні з численними травмами.
- Згодом Ігор Луценко та брат закатованого Вербицького звернулися до ЄСПЛ, який визнав, що держава Україна порушила права Юрія Вербицького.