Суд над Стерненко: экс-пленник Кремля Балух говорит, что его избили силовики – детали
В здании Шевченковского райсуда Киева, где должны рассматривать вопрос об избрании меры пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения. Участие в беспорядках с одной стороны принимали силовики, а с другой – активисты. Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух утверждает, что он в итоге пострадал. Зато судебная охрана утверждает, что они физическую силу и спецсредства не применяли.
Детали столкновений в суде
Столкновения произошли между правоохранителями и группой поддержки Стерненко. Начались они в тот момент, когда последние пытались попасть в зал. Об этом пишет "Громадское".
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Суд над Стерненко: между силовиками и активистами вспыхнули столкновения – видео
В результате пострадал украинский активист, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух. Он, в частности, утверждает, что его избили правоохранители.
Сначала запустили внутрь по удостоверению, а потом не выпустили и там били только что,
– рассказал Балух.
Комментарий Владимира Балуха относительно силы со стороны правоохранителей: видео
Заметим, что в зал суда, где должны избирать меру пресечения Стерненко, не пускают ни журналистов, ни операторов. Правда, накануне еще пускали.
Что говорит Судебная охрана
Представитель Управления судебной охраны Киева и области Николай Жукович сообщил, что возле здания суда собралось около 150 человек сторонников Стерненка. Они, в частности, жгли файеры. В то же время значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По словам Жуковича, сотрудники его ведомства не применяли силу и спецсредства в отношении активистов. Он добавил, что допуск в зал суда ограничен из-за карантинных требований. Поэтому людей просто не пускали.
Представитель Судебной охраны утверждает, что во время попыток прорваться повреждения получили металлодетекторы. О пострадавших, то он не владеет информацией о том, что кто-нибудь пострадал.
Также Жукович сообщил, что взрывные пакеты и файеры внутри суда активисты не использовали.
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Дело Стерненко: коротко
- Стерненко был главой "Правого сектора" в Одессе, выступал против незаконных застроек и схем в городе.
- На него трижды покушались в течение 2018 года. Следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших, однако во время драки он ранил одного из них ножом – Ивана Кузнецова. Мужчина от полученных травм скончался.
- Экс-регионалы и пророссийские политики и активисты призвали объявить Стерненко подозрение. Предметно зашла речь об обвинении после назначения новой генпрокурорши Ирины Венедиктовой.
- Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что у следствия внезапно исчезли важные доказательства, которые могли бы указать на организаторов нападения.
- Виктор Трепак – один из заместителей Руслана Рябошапки, который курировал расследование дела Стерненко, написал заявление об увольнении. Причиной тому стало заявление генпрокурорши Ирины Венедиктовой о том, что Стерненко должны сообщить о подозрении.
- В защиту Стерненко выступают многие активисты, а в украинских городах прошли массовые акции.
- 11 июня активисту вручили подозрение об умышленном убийстве.