В здании Шевченковского райсуда Киева, где должны рассматривать вопрос об избрании меры пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения. Участие в беспорядках с одной стороны принимали силовики, а с другой – активисты. Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух утверждает, что он в итоге пострадал. Зато судебная охрана утверждает, что они физическую силу и спецсредства не применяли.

Детали столкновений в суде

Столкновения произошли между правоохранителями и группой поддержки Стерненко. Начались они в тот момент, когда последние пытались попасть в зал. Об этом пишет "Громадское".

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Суд над Стерненко: между силовиками и активистами вспыхнули столкновения – видео

«Пропускай!» — у суді, де мають обирати запобіжний захід Сергію Стерненку, сталися сутички з силовиками. Підтримка Стерненка вимагала впустити її до судової зали.



Екслідера одеського «Правого сектору» Стерненка підозрюють в умисному вбивстві. Він каже, що самозахищався pic.twitter.com/MbrdmJd6Wz — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

В результате пострадал украинский активист, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух. Он, в частности, утверждает, что его избили правоохранители.

Сначала запустили внутрь по удостоверению, а потом не выпустили и там били только что,

– рассказал Балух.

Комментарий Владимира Балуха относительно силы со стороны правоохранителей: видео

Український активіст, колишній політв'язень Росії Володимир Балух постраждав під час сутичок у суді, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку pic.twitter.com/YIeXX2AyQm — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

Заметим, что в зал суда, где должны избирать меру пресечения Стерненко, не пускают ни журналистов, ни операторов. Правда, накануне еще пускали.

Что говорит Судебная охрана

Представитель Управления судебной охраны Киева и области Николай Жукович сообщил, что возле здания суда собралось около 150 человек сторонников Стерненка. Они, в частности, жгли файеры. В то же время значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам Жуковича, сотрудники его ведомства не применяли силу и спецсредства в отношении активистов. Он добавил, что допуск в зал суда ограничен из-за карантинных требований. Поэтому людей просто не пускали.

Представитель Судебной охраны утверждает, что во время попыток прорваться повреждения получили металлодетекторы. О пострадавших, то он не владеет информацией о том, что кто-нибудь пострадал.

Также Жукович сообщил, что взрывные пакеты и файеры внутри суда активисты не использовали.

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