У будівлі Шевченківського райсуду Києва, де мають розглядати питання про обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку, сталися сутички. Участь у заворушеннях з одного боку брали силовики, а з іншого – активісти. У результаті постраждав колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.

Деталі сутичок у суді

Сутички сталися між правоохоронцями та групою підтримки Стерненка. Розпочалися вони в той момент, як останні намагалися потрапити до судової зали. Про це пише "Громадське".

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Суд над Стерненком: між силовиками таактивістами спалахнули сутички – відео

«Пропускай!» — у суді, де мають обирати запобіжний захід Сергію Стерненку, сталися сутички з силовиками. Підтримка Стерненка вимагала впустити її до судової зали.



Екслідера одеського «Правого сектору» Стерненка підозрюють в умисному вбивстві. Він каже, що самозахищався pic.twitter.com/MbrdmJd6Wz — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

У результаті постраждав український активіст, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух. Він, зокрема, переконує, що його побили правоохоронці.

Спершу запустили всередину за посвідченням, а потім не випустили і отам били тільки що,

– розповів Балух.

Коментар Володимира Балуха щодо сили з боку правоохоронців: відео

Український активіст, колишній політв'язень Росії Володимир Балух постраждав під час сутичок у суді, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку pic.twitter.com/YIeXX2AyQm — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

Зауважимо, що до зали суду, де мають обирати запобіжний захід Стерненку, не пускають ні журналістів, ні операторів. Щоправда, напередодні ще пускали.

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Справа Стерненка: коротко