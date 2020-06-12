Суд на Стерненком: силовики побили ексбранця Кремля Балуха
У будівлі Шевченківського райсуду Києва, де мають розглядати питання про обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку, сталися сутички. Участь у заворушеннях з одного боку брали силовики, а з іншого – активісти. У результаті постраждав колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.
Деталі сутичок у суді
Сутички сталися між правоохоронцями та групою підтримки Стерненка. Розпочалися вони в той момент, як останні намагалися потрапити до судової зали. Про це пише "Громадське".
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Суд над Стерненком: між силовиками таактивістами спалахнули сутички – відео
У результаті постраждав український активіст, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух. Він, зокрема, переконує, що його побили правоохоронці.
Спершу запустили всередину за посвідченням, а потім не випустили і отам били тільки що,
– розповів Балух.
Коментар Володимира Балуха щодо сили з боку правоохоронців: відео
Зауважимо, що до зали суду, де мають обирати запобіжний захід Стерненку, не пускають ні журналістів, ні операторів. Щоправда, напередодні ще пускали.
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Справа Стерненка: коротко
- Стерненко був очільником "Правого сектора" в Одесі, виступав проти незаконних забудов та схем у місті.
- На нього тричі нападали протягом 2018 року. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників, однак під час бійки він поранив одного з них ножем – Івана Кузнецова. Чоловік від отриманих травм помер.
- Ексрегіонали та проросійські політики та активісти закликали оголосити Стерненку підозру. Предметно зайшла мова про обвинувачення після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що у слідства раптово зникли важливі докази, які могли б вказати на організаторів нападу.
- Віктор Трепак – один із заступників Руслана Рябошапки, який курував розслідування справи Стерненка написав заяву про звільнення. Причиною тому стала заяви генпрокурорки Ірини Венедіктової про те, що Стерненку мають повідомити про підозру.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції.
- 11 червня активісту вручили підозру про умисне вбивство.