В Финляндии заключили в тюрьму российского капитана судна "Фитбург" за повреждение подводных кабелей

Об этом сообщает Yle.

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Чем завершилось дело судна "Фитбург"?

Российский капитан Андрей Максименко был признан виновным в умышленном уничтожении имущества при отягчающих обстоятельствах. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Боцман судна, гражданин Азербайджана Вусал Маджидов, получил 2 года и 10 месяцев лишения свободы.

Обоих осужденных взяли под стражу непосредственно в зале суда. Они также должны компенсировать пострадавшим компаниям расходы на ремонт телекоммуникационных сетей и газопровода и покрыть судебные издержки.

Приговор оказался более суровым, чем требовала прокуратура, которая просила назначить морякам не менее двух с половиной лет лишения свободы. В то же время суд отклонил обвинение в грубом препятствовании работе средств связи, поскольку посчитал, что это деяние уже подпадает под состав преступления уничтожения имущества.

Решение суда пока не является окончательным – его можно обжаловать в апелляционной инстанции. Оба моряка своей вины не признают.

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Согласно материалам дела, грузовое судно "Fitburg" в течение нескольких часов тащило якорь и якорную цепь по морскому дну на расстояние почти 130 километров. В результате были разорваны два подводных телекоммуникационных кабеля компании Elisa, проложенные между Хельсинки и Таллинном.

Кроме того, действия экипажа создали реальную угрозу повреждения еще семи кабелей связи и электропередачи, а также газопровода.

Суд установил, что механизм фиксации якоря был исправен. Также выяснилось, что перед выходом судна из порта Санкт-Петербурга накануне его отплытия якорь был поднят.

Обвинение не утверждало, что капитан лично приказал опустить якорь в море, а боцман непосредственно участвовал в этом. Однако суд пришел к выводу, что оба моряка знали об опущенном якоре во время движения судна мимо подводных кабелей и газопровода.

Напомним, 2 ноября королевский флот Великобритании перехватил у побережья Шотландии российское разведывательное судно "Виктор Леонов". Оно вело наблюдение за учениями Strike Warrior, в которых принимали участие 2 тысячи военнослужащих НАТО.