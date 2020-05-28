Суд вынес приговор одной из организаторов "референдума" в оккупированном Донбассе

В 2014 году на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под дулами автоматов состоялись так называемые "референдумы". Теперь же их организаторов ждет наказание.

Одну из таких организаторов обнаружили сотрудники Госпогранслужбы. Женщина выполняла функции "члена избирательной комиссии" на "референдуме", в частности осуществляла учет лиц, участвовавших в голосовании, выдавала бюллетени, а также следила за процессом голосования.

Вот так И нашим, и вашим: в Мариуполе осудили мужчину, воевавшего и за Украину, и за боевиков

11 мая 2014 года на оккупированных территориях Луганской области российские боевики провели так называемый "референдум" о провозглашении независимости региона. Согласно украинскому законодательству, такой референдум не имеет силы. А его организаторы могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Международное сообщество тоже не признало результаты этого "референдума".

26 мая 2020 года над женщиной состоялся суд. Она была признана виновной. Однако отбывать тюремное наказание она не будет.

"Учитывая чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступления, суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком", – сообщили пограничники.

Видео чистосердечного признания женщины, которая помогала организовывать "референдум" на оккупированных территориях