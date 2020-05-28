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Суд виніс вирок одній з організаторок "референдуму" на окупованому Донбасі

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ВИрок за участь в "референдумі" окупантів на Луганщині
ВИрок за участь в "референдумі" окупантів на Луганщині / Трибун

У 2014 році на окупованих територіях Донецької та Луганської областей під дулами автоматів відбулися так звані "референдуми". Тепер же на їх організаторів чекає покарання.

Одну з таких організаторок виявили співробітники Держприкордонслужби. Жінка виконувала функції "члена виборчої комісії" на "референдумі", зокрема здійснювала облік осіб, які брали участь у голосуванні, видавала бюлетені, а також слідкувала за процесом голосування.

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11 травня 2014 року на окупованих територіях Луганської області російські бойовики провели так званий "референдум" про проголошення незалежності регіону. Згідно з українським законодавством, такий референдум не має сили. А його організатори можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Міжнародна спільнота теж не визнала результати цього "референдуму".

26 травня 2020 року над жінкою відбувся суд. Її було визнано винною. Однак відбувати тюремне покарання вона не буде.

"Враховуючи щиросердне каяття та активне сприяння розкриттю злочину суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном", – повідомили прикордонники.

Відео щиросердного зізнання жінки, яка допомагала організовувати "референдум" на окупованих територіях

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Держприкордонслужба Війна на Донбасі Новини політики Новини України
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