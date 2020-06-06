Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда
Семь полицейских, задержанных по подозрению в насилии и принуждению к совершению преступлений, взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Меру пресечения для полицейских выбрал районный суд города Киева, сообщается на сайте ГБР.
К слову Преступная банда полицейских в Павлограде: участок расформируют, все пройдут аттестацию
Кого отправили под стражу
Речь идет о банде полицейских, которые заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие. Среди них начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги, наркотические вещества, а затем привлекали их к уголовной ответственности.
Что грозит полицейским
Правоохранителей обвиняют в:
- создании преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);
- превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);
- совершении краж, совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины);
- незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины);
- незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Скандал с полицейскими в Павлограде: коротко
- В Павлоградском отделе полиции на Днепропетровщине ГБР накрыло преступную банду полицейских. Семь правоохранителей в течение двух лет заставляли местных совершать преступления. Полицейские заставляли людей воровать, сбывать наркотики, оружие и прочее.
- Их интересовали хорошие показатели участка и для этого полицейские использовали насилие. А также давали деньги и наркотики. Затем привлекали людей к уголовной ответственности.
- Всех 7 участников банды задержали, ведется расследование.