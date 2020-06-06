Семь полицейских, задержанных по подозрению в насилии и принуждению к совершению преступлений, взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Меру пресечения для полицейских выбрал районный суд города Киева, сообщается на сайте ГБР.

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Кого отправили под стражу

Речь идет о банде полицейских, которые заставляли граждан совершать преступления, оказывая на них психологическое давление и применяя насилие. Среди них начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги, наркотические вещества, а затем привлекали их к уголовной ответственности.

Что грозит полицейским

Правоохранителей обвиняют в:

создании преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);

превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

совершении краж, совершенных повторно или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины);

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины);

незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

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