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ПРОТЕСТИ В США ВІДСТАВКА АВАКОВА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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ПРОТЕСТИ В США ВІДСТАВКА АВАКОВА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Головні новини 5 червня: протести проти Авакова, послаблення карантину та рейтинг партій
5 червня , 21:01 Головні новини 5 червня: протести проти Авакова, послаблення карантину та рейтинг партій
Ігор Саджениця
Сергій Шкарлет, плагіат та Табачник: що говорять про можливого очільника МОН
5 червня , 20:26 Сергій Шкарлет, плагіат та Табачник: що говорять про можливого очільника МОН
Ярослав Голобородько
Ціни на продукти й карантин: що подорожчало у 2020 загалом і у травні зокрема
5 червня , 17:27 Ціни на продукти й карантин: що подорожчало у 2020 загалом і у травні зокрема
Анна Запотоцька