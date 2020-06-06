Сімох поліцейських, яких затримали за підозрою у насильстві та змушені до вчинення злочинів, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Запобіжний захід для поліцейських обрав Голосіївський районний суд міста Києва, повідомляється на сайті ДБР.

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Кого відправили під варту

Мова йде про банду поліцейських, які змушували громадян вчиняти злочини, здійснюючи на них психологічний тиск та застосовуючи насильство. Серед них начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші, наркотичні речовини, а потім притягували їх до кримінальної відповідальності.

Що загрожує поліцейським

Правоохоронців звинувачують у

Створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України)

Перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)

скоєнні крадіжок, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)

Незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)

Незаконному виробництві, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Скандал з поліцейськими у Павлограді: коротко