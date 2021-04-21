Бывший народный депутат, а ныне представитель руководства Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что Шевченковский районный суд города Киева закрыл уголовное производство против одного из нападавших на него. Речь идет о Магомеде-Амине Саитове, которого еще в 2018 году объявили в розыск.

О закрытии производства сообщил сам Мустафа Найем. По его словам, судья аргументировала решение тем, что истек срок досудебного расследования.

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Найем заявил, что умышленное затягивание процесса со стороны защитников Саитова долгое время не позволяло направить дело в суд. Он добавил, что защита нападавшего примерно полгода занималась ознакомлением с материалами дела.

А когда обвинительный акт все-таки был направлен в суд, судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян посчитала, что сроки досудебного расследования истекли и дело подлежит закрытию,

– написал Найем.

Судья Татьяна Овсепьян заявила, что посчитала сроки следствия, исходя из постановлений прокурора. Зато Найем подчеркнул, что его адвокаты сделали аналогичные расчеты и, судя по всему, "ее явно подвели знания математики".

В фейсбуке экс-нардеп привел подробные расчеты и подчеркнул, что "судья не досчиталась 20 дней и решила просто закрыть дело". Он заявил, что его адвокаты уже готовят апелляцию.

Нападавшие и их адвокаты не хотят доказывать в суде свою невиновность. Потому что не смогут. Они выбрали тактику затягивания процесса, чтобы по истечению 5 лет дело было закрыто из-за истечения сроков привлечения к ответственности,

– подытожил Найем.

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