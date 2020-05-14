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Суд заставил Белый дом предоставить письма Трампа касательно военной помощи Украине

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Журналисты получили доступ к письмам Трампа
Журналисты получили доступ к письмам Трампа / White House

Администрация президента США Дональда Трампа получила запрос от суда с требованием предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине. Среди них – письма Трампа.

Решение суда было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации, сообщает "Голос Америки". Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

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Какие письма хочет получить суд и The New York Times

Это 20 электронных писем, в которых говорилось о военной помощи Украине и, в частности указание Трампа о приостановке такой помощи.

В целом это электронная переписка президента США, или вице-президента, или непосредственных советников президента в рамках президентского решения об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине

Почему журналисты хотят получить доступ к этим письмам

19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Сенат импичмент Трампа не поддержал, поскольку там большинство республиканцев.

Среди причин объявления импичмента – оказания давления на украинское правительство ради собственной выгоды. Трамп остановил выделенную для Украины военную помощь. Таким образом он пытался повлиять на возобновление расследования по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Импичмент Трампа
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