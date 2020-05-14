Суд змусив Білий дім надати листи Трампа щодо військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа отримала запит від суду з вимогою надати електронне листування, в якому йшлося про військову допомогу Україні. Серед них – і листи Трампа.

Рішення суду було прийняте за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації, повідомляє "Голос Америки". Раніше Білий дім відмовив у наданні документів виданню, посилаючись на застосування виконавчого привілею.

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Які саме листи хоче отримати суд та The New York Times

Це 20 електронних листів, в яких йшлося про військову допомогу Україні та, зокрема вказівку Трампа про призупинку такої допомоги.

Загалом це електронне листування президента США, або віцепрезидента, або безпосередніх радників президента стосовно президентського рішення про обсяг, терміни та мету затримки військової допомоги Україні

Чому журналісти хочуть отримати доступ до цих листів

19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Сенат імпічмент Трампа не підтримав, оскільки там більшість республіканців.

Серед причин оголошення імпічменту – здійснення тиску на український уряд заради власної вигоди. Трамп зупинив виділену для України військову допомогу. Таким чином він намагався вплинути на поновлення розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.