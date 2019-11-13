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      Суд арестовал экс-чиновницу НБУ, которая фигурирует в деле VAB банка

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      Суд арестовал экс-чиновницу НБУ Аллу Шульгу
      Суд арестовал экс-чиновницу НБУ Аллу Шульгу / 24 канал

      Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца Аллу Шульгу. Правоохранители подозревают ее в причастности к присвоению кредита VAB банка.

      Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-директора генерального департамента банковского надзора НБУ. По решению суда Шульга может выйти на свободу под залог в 15 миллионов гривен.

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      Экс-чиновница НБУ является одной из восьми подозреваемых по делу о присвоении 1,2 миллиардов гривен кредита VAB банка. По мнению следствия, к коррупционной схеме могут быть причастны более 15 человек.

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      В 2014 году Алла Шульга отвечала за мониторинг возврата кредитов НБУ / censor.net.ua

      САП заявила о намерении подавать ходатайство в ВАС и в отношении других фигурантов дела VAB банка.

      Что известно про Аллу Шульгу?

      Была директором Генерального департамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ с апреля 2014 года по апрель 2015 года.

      В сферу ее компетенции входило:

      • надзор за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине;
      • применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством;
      • обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.

      Кратко о деле VAB Банка

      • По данным следствия, в октябре 2014 года VAB банк обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
      • Нацбанк согласился, несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых документов.
      • В прокуратуре считают, что стоимость недвижимости, которую VAB банк дал Нацбанку как залог, была завышена почти в 25 раз.
      • Через месяц банк признали неплатежеспособным, а впоследствии – ликвидировали.
      • В ноябре 2019 года дело набрало новых оборотов. Детективы НАБУ задержали председателя правления Райффайзен Банка Писарука, а впоследствии и других причастных к делу.
      • Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения для экс-заместителя председателя правления VAB Андрея Яцюты и члена Совета НБУ Николая Каленского.
      • САП подает ходатайство в Высший антикоррупционный суд для определения способа наказания всех фигурантов дела.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Расследования Дело VAB банка НБУ Коррупция Антикоррупционный суд Банки Деньги САП
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