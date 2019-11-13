Суд арестовал экс-чиновницу НБУ, которая фигурирует в деле VAB банка
Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца Аллу Шульгу. Правоохранители подозревают ее в причастности к присвоению кредита VAB банка.
Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-директора генерального департамента банковского надзора НБУ. По решению суда Шульга может выйти на свободу под залог в 15 миллионов гривен.
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Экс-чиновница НБУ является одной из восьми подозреваемых по делу о присвоении 1,2 миллиардов гривен кредита VAB банка. По мнению следствия, к коррупционной схеме могут быть причастны более 15 человек.
В 2014 году Алла Шульга отвечала за мониторинг возврата кредитов НБУ / censor.net.ua
САП заявила о намерении подавать ходатайство в ВАС и в отношении других фигурантов дела VAB банка.
Что известно про Аллу Шульгу?
Была директором Генерального департамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ с апреля 2014 года по апрель 2015 года.
В сферу ее компетенции входило:
- надзор за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине;
- применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством;
- обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.
Кратко о деле VAB Банка
- По данным следствия, в октябре 2014 года VAB банк обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
- Нацбанк согласился, несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых документов.
- В прокуратуре считают, что стоимость недвижимости, которую VAB банк дал Нацбанку как залог, была завышена почти в 25 раз.
- Через месяц банк признали неплатежеспособным, а впоследствии – ликвидировали.
- В ноябре 2019 года дело набрало новых оборотов. Детективы НАБУ задержали председателя правления Райффайзен Банка Писарука, а впоследствии и других причастных к делу.
- Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения для экс-заместителя председателя правления VAB Андрея Яцюты и члена Совета НБУ Николая Каленского.
- САП подает ходатайство в Высший антикоррупционный суд для определения способа наказания всех фигурантов дела.