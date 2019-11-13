Суд арестовал экс-чиновницу НБУ, которая фигурирует в деле VAB банка

Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца Аллу Шульгу. Правоохранители подозревают ее в причастности к присвоению кредита VAB банка.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-директора генерального департамента банковского надзора НБУ. По решению суда Шульга может выйти на свободу под залог в 15 миллионов гривен.

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Экс-чиновница НБУ является одной из восьми подозреваемых по делу о присвоении 1,2 миллиардов гривен кредита VAB банка. По мнению следствия, к коррупционной схеме могут быть причастны более 15 человек.



В 2014 году Алла Шульга отвечала за мониторинг возврата кредитов НБУ / censor.net.ua В 2014 году Алла Шульга отвечала за мониторинг возврата кредитов НБУ / censor.net.ua САП заявила о намерении подавать ходатайство в ВАС и в отношении других фигурантов дела VAB банка. Что известно про Аллу Шульгу? Была директором Генерального департамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ с апреля 2014 года по апрель 2015 года.

В сферу ее компетенции входило:

надзор за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине;

применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством;

обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.

Кратко о деле VAB Банка