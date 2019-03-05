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      Суд доказал, что правительственная методика установления цены на газ незаконна, – "Батькивщина"

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      Сергей Власенко на пресс-конференции в Киеве
      Сергей Власенко на пресс-конференции в Киеве / ba.org.ua

      Решение суда по делу о цене на газ фиксирует, что базовый принцип установления цены на газ, которым пользуется правительство, является незаконным и необоснованным. Поэтому то, что обжалованное постановление утратило силу, не имеет значения.

      Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве народный депутат "Батькивщины", юрист Сергей Власенко, сообщается на сайте партии.

      Если первичные тарифы не имели экономического основания, то очевидно, что и дальнейший рост был необоснованным и незаконным,
      – подчеркнул парламентарий.

      Как известно, Окружной административный суд Киева 4 марта удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

      Представитель Юлии Тимошенко в суде Алексей Кучеренко перечислил 3 основных последствия, которые имеет это решение суда.

      Первое следствие: Юлия Тимошенко доказала, что умеет отстаивать интересы людей.

      "Мы говорили 3 года, что эта цена необоснованна, и мы доказали в суде, что она незаконна. Команда Тимошенко просчитала, что экономически обоснованной ценой за газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, как установлено сегодня", – отметил Кучеренко.

      Второе следствие: по подсчетам Алексея Кучеренко, за время, которое действовало обжалованное постановление (2,5 года), потребители переплатили за газ лишних 40-50 млрд грн. Теперь у потребителей возникают юридические основания требовать перерасчета за переплаченное.

      Третье следствие: Победа команды Юлии Тимошенко в суде доказала, что власть приняла непрофессиональное решение, которое привело к убыткам населения: "Члены правительства, которые голосовали за это решение, должны отвечать и перед украинцами, и перед правоохранительными органами за принятие таких непрофессиональных решений".

      Алексей Кучеренко также напомнил, в суде ожидает решения второй "тарифный" иск Юлии Тимошенко об отмене незаконных тарифов на тепло.

      По мнению Сергея Власенко, в любой европейской стране правительство после подобного решения суда немедленно перечислило бы тарифы, которые были признаны экономически необоснованными. Однако власти уже заявили, что будут подавать апелляцию.

      Сегодня каждый украинец мысленно обращается к власти во главе с президентом Порошенко и просит его не обжаловать это решение, а выполнить его по существу и признать, что тарифы не обоснованы и снизить их,
      – отметил юрист.

      "Почему-то мне кажется, что действующий президент и правительство этого не сделают. И это должны будем сделать мы с вами, граждане Украины, через три недели. Определившись голосованием, хотим ли мы продолжения роста тарифов, как запланировал Порошенко. Или все же мы дадим возможность новой власти во главе с Юлией Тимошенко снизить эти тарифы и привести их к экономически обоснованному размеру", – подытожил Сергей Власенко.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости Сергей Власенко
      Источник: 24 Канал
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