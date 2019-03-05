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      Суд довів, що урядова методика встановлення ціни на газ є незаконною, – "Батьківщина"

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      Сергій Власенко на прес-конференції у Києві
      Сергій Власенко на прес-конференції у Києві / ba.org.ua

      Рішення суду у справі про ціну на газ фіксує, що базовий принцип встановлення ціни на газ, яким користується уряд, є незаконним і необґрунтованим. Тому те, що оскаржена постанова втратила чинність, не має значення.

      Про це заявив на прес-конференції у Києві народний депутат "Батьківщини", юрист Сергій Власенко, повідомляється на сайті партії.

      Якщо первинні тарифи не мали економічного підґрунтя, то очевидно, що і подальше зростання було необґрунтованим і незаконним,
      – наголосив парламентарій.

      Як відомо, Окружний адміністративний суд м. Києва 4 березня задовольнив позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ.

      Представник Юлії Тимошенко у суді Олексій Кучеренко перелічив 3 основні наслідки, які має це рішення суду.

      Перший наслідок: Юлія Тимошенко довела, що вміє відстоювати інтереси людей.

      "Ми казали 3 роки, що ця ціна необґрунтована, і ми довели в суді, що вона незаконна. Команда Тимошенко прорахувала, що економічно обґрунтованою ціною за газ є 3,55 грн за 1 кубометр газу, а не 8,55 грн, як встановлено сьогодні", – наголосив Кучеренко.

      Другий наслідок: за підрахунками Олексія Кучеренка, за час, який діяла оскаржена постанова (2,5 роки), споживачі переплатили за газ зайвих 40-50 млрд грн. Тепер у споживачів виникають юридичні підстави вимагати перерахунку за переплачене.

      Третій наслідок: Перемога команди Юлії Тимошенко у суді довела, що влада ухвалила непрофесійне рішення, яке призвело до збитків населення: "Члени уряду, які голосували за це рішення, мають відповідати і перед українцями, і перед правоохоронними органами за ухвалення таких непрофесійних рішень".

      Олексій Кучеренко також нагадав, у суді очікує на рішення другий "тарифний" позов Юлії Тимошенко про скасування незаконних тарифів на тепло.

      На переконання Сергія Власенка, у будь-якій європейській країні уряд після подібного рішення суду негайно перерахував би тарифи, які були визнані економічно необґрунтованими. Однак влада вже заявила, що подаватиме апеляцію.

      Сьогодні кожен українець подумки звертається до влади на чолі з президентом Порошенком і просить його не оскаржувати це рішення, а виконати його по суті і визнати, що тарифи не обґрунтовані і знизити їх,
      – зазначив юрист.

      "Чомусь мені здається, що чинний президент і уряд цього не зробить. І це повинні будемо зробити ми з вами, громадяни України, через три тижні. Визначившись голосуванням, чи хочемо ми продовження зростання тарифів, як запланував Порошенко. Чи все ж таки ми дамо можливість новій владі на чолі з Юлією Тимошенко знизити ці тарифи і привести їх до економічно обґрунтованого розміру", – підсумував Сергій Власенко.

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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини Сергій Власенко
      Джерело: 24 Канал
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