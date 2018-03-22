Суд ЕС отказался отменить санкции против экс-министра Ставицкого

В четверг, 22 марта, суд Европейского Союза отказался отменить санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича – Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отметим, что Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году за злоупотребление с государственными финансами.

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Своим сегодняшним решением суд постановил отклонить жалобу Ставицкого и постановил ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

К слову, в мае 2017 году Интерпол прекратил искать Эдуарда Ставицкого, который подозревается в хищении средств в особо крупном размере.