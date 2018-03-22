13:56
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Суд ЕС отказался отменить санкции против экс-министра Ставицкого

41 Читати новину українською
Суд ЕС не снял санкции с Эдуарда Ставицкого
Суд ЕС не снял санкции с Эдуарда Ставицкого / Фото из открытых источников

В четверг, 22 марта, суд Европейского Союза отказался отменить санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича – Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отметим, что Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году за злоупотребление с государственными финансами.

Читайте также: Почему Януковича и других сняли с международного розыска: мнение эксперта

Своим сегодняшним решением суд постановил отклонить жалобу Ставицкого и постановил ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

К слову, в мае 2017 году Интерпол прекратил искать Эдуарда Ставицкого, который подозревается в хищении средств в особо крупном размере.

Теги: Новости политики Новости Украины Эдуард Ставицкий Санкции Єврозона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сегодня, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 821
В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
сегодня, 10:21 В чем обвиняют Савченко: госпереворот в деталях
Соломія Ніколайчук 2088
Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
сегодня, 11:57 Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
1331
Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете
сегодня, 11:46 Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"
231
Як позбутися
сегодня, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 1186
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
В Киеве мужчина угрожает взорвать жилой дом
 15 февраля , 11:23
Стало известно, кто из высокопоставленных чиновников игнорирует выплату алиментов, штрафов и счетов
 5 февраля , 23:02
Луценко рассказал, откуда планировалось расстрелять центр Киева
 сегодня , 13:04
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук