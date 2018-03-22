Суд ЄС відмовився скасувати санкції проти екс-міністра Ставицького

В четвер, 22 березня, суд Європейського Союзу відмовився скасувати санкції проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича – Едуарда Ставицького.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначимо, що Ставицький оскаржував санкції, запроваджені проти нього Радою Європейського Союзу у 2016 році за зловживання з державними фінансами.

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Своїм сьогоднішнім рішенням суд постановив відхилити скаргу Ставицького та постановив йому відшкодувати власні юридичні витрати та витрати Ради ЄС.

До слова, у травні 2017 році Інтерпол припинив розшукувати Едуарда Ставицького, який підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.