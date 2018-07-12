Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Суд Европейского союза отменил часть санкций против экс-главы администрации президента времен Виктора Януковича – Андрея Клюева.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Соответствующее решение суд Европейского союза принял 11 июля.

Читайте также: Як ГПУ врятувала соратників Януковича від заслуженого покарання

"Андрей Клюев выиграл дело в общем суде ЕС, чтобы санкции на 2017 – 2018 годы были аннулированы, но остается в списке санкций ЕС, поскольку меры 2018 – 2019 годов были продолжены в марте до сих пор не оспариваются", – объяснил журналист.

Andriy Klyuyev won the case in the EU's general court today to have the sanctions for 2017-18 against him annulled but remains on the EU sanctions list as the 2018-2019 measures were extended in March and are still not contested. #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 липня 2018 р.

Напомним, Андрея Клюева подозревают в исполнении указания бывшего президента Виктора Януковича о разгоне протестующих в Киеве в ноябре 2013 года. Политика объявили в розыск еще в 2014 году.



Через год брата политика нардепа Сергея Клюева правоохранители заподозрили в мошенничестве, незаконном завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением. Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, правда, он успел убежать за границу.