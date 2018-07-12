Суд ЄС скасував частину санкцій проти Клюєва

Суд Європейського союзу скасував частину санкцій проти екс-голови адміністрації президента часів Віктора Януковича – Андрія Клюєва.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Відповідне рішення суд Європейського союзу прийняв 11 липня.

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"Андрій Клюєв виграв справу у загальному суді ЄС, щоб санкції на 2017 – 2018 роки були анульовані, але залишається в списку санкцій ЄС, оскільки заходи 2018 – 2019 років були продовжені в березні й досі не оспорюються", – пояснив журналіст.

Andriy Klyuyev won the case in the EU's general court today to have the sanctions for 2017-18 against him annulled but remains on the EU sanctions list as the 2018-2019 measures were extended in March and are still not contested. #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 липня 2018 р.

Нагадаємо, Андрія Клюєва підозрюють у виконанні вказівки колишнього президента Віктора Януковича про розгін учасників протесту в Києві в листопаді 2013 року. Політика оголосили у розшук ще 2014 року.



Через рік брата політика нардепа Сергія Клюєва правоохоронці запідозрили у шахрайстві, незаконному заволодінні майном та зловживанні службовим становищем. Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, щоправда, він встиг утекти за кордон.