Суд избрал меру пресечения Крымскому судье Чернобуку, которого подозревают в госизмене
Суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене – два месяца без права залога.
Его правоохранители задержали в эти выходные.
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По данным следствия, он в 2014 году присягнул оккупантам в Крыму. Хотя впоследствии уехал на материк, и даже успел поработать здесь.
Прокуроры отмечали, что Чернобук имеет недвижимое имущество в аннексированном Крыму, а потому, вероятно, возможно захочет покинуть территорию материковой Украины.
Фото из зала суда
Зато адвокат и сам судья доказывали, что подозреваемый от следствия не скрывался и бежать на территорию полуострова не собирается.
Также Чернобук заявил, что якобы участвовал в АТО, поэтому уверяет, что в Крым ему ехать опасно и сам псевдоруководитель Крыма Аксенов угрожал ему.
По словам суда ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.
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