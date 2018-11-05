Суд обрав запобіжний захід кримському судді Чорнобуку, якого підозрюють у держзраді

Суд арештував колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді – два місяці без права застави.

Його правоохоронці затримали цими вихідними.

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За даними слідства, він у 2014 році присягнув окупантам в Криму. Хоча згодом поїхав на материк, і навіть встиг попрацювати тут.

Прокурори наголошували, що Чорнобук має нерухоме майно в анексованому Криму, а тому, ймовірно, можливо захоче залишити територію материкової України.



Фото з зали суду

Натомість адвокат і сам суддя доводили, що підозрюваний від слідства не переховувався і тікати на територію півострову не збирається.

Також Чорнобук заявив, що нібито брав участь в АТО, тому запевняє, що до Криму йому їхати небезпечно і сам псевдокерівник Криму Аксьонов погрожував йому.

За словами суді йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

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