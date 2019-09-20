Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве, избрали меру пресечения

Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней, либо залог – в размере 288 тысяч 150 гривен.

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Допросили Алексея Белько 19 сентября. Тогда он объяснил, что основной целью его поступка было то, чтобы в его жизни закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас". При этом никаких политических требований у него не было.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что лично обратится в суд, чтобы Белько отпустили на поруки. Ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и помочь жить заново.

Со своей стороны, Министерство по делам ветеранов заявило о готовности оказать любую помощь в коммуникации с Алексеем Белько. Там подчеркивают, что будут защищать его, как и любого другого участника российско-украинской войны.

Что известно про Алексея Белько, который угрожал взорвать мост у Киеве?В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение и угрожал все взорвать. Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. ​



Из-за инцидента движение по столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.