Бельку, який погрожував підірвати міст у Києві, обрали запобіжний захід

Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, або застава – розміром 288 тисяч 150 гривень.

Так вирішив Дніпровський районний суд Києва.

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Белько в залі суду: дивіться відео

Допитали Олексія Белька 19 вересня. Тоді він пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз". При цьому жодних політичних вимог у нього не було.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та допомогти жити заново.

Зі свого боку, міністерство у справах ветеранів заявило про готовність надати будь-яку допомогу у комунікації з Олексієм Бельком. Там наголошують, що захищатимуть його, як і будь-якого іншого учасника російсько-української війни.

Белько – вихідець з анексованого Росією Криму. У червні 2019 року отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. Проте 3 місяці тому його звільнили з військової служби. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 2 кілограми вибухівки та багато боєприпасів.



Затримання Олексія Белька на мосту Метро у Києві / фото МВС

Як затримували Белька за погрози підірвати міст у Києві?Олексій Белько 18 вересня під’їхав на міст Метро на автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько почав стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.



Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були пекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори.



Згодом Белька затримали спецпризпідрозділи Корд та Альфа і відправили у СІЗО. При ньому не знайшли вибохівку.