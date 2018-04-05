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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Суд по делу Бубенчика: онлайн-трансляция

43 Читати новину українською
Иван Бубенчик в суде
Иван Бубенчик в суде / radiosvoboda.org

Печерский райсуд Киева в четверг, 5 апреля, избирает меру пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику. Дело рассматривает судья Вячеслав Пидпалый.

Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ зачитали ему подозрение. Правоохранители обвиняют его в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства. Сам Бубенчик ранее в документальном фильме сам признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако его перенесли на неопределенный срок.

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Суд избирает меру пресечения Бубенчику: смотрите онлайн-трансляцию

Справа учасника Революції Гідності та ветерана АТО Бубенчика. Генеральна прокуратура України звинувачує Івана Бубенчика у вбивстві та замаху на "Беркутівців" Джерело трансляції Радіо Свобода

Опубліковано 24 Канал 5 квітня 2018 р.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.

Теги: Иван Бубенчик Новости Украины Новости политики Евромайдан
Источник: 24 Канал
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