Суд по делу Бубенчика: онлайн-трансляция

Печерский райсуд Киева в четверг, 5 апреля, избирает меру пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику. Дело рассматривает судья Вячеслав Пидпалый.

Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ зачитали ему подозрение. Правоохранители обвиняют его в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства. Сам Бубенчик ранее в документальном фильме сам признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако его перенесли на неопределенный срок.

Читайте также: Расстрел бойцов "Беркута" на Майдане: СМИ назвали имя второго подозреваемого по делу

Суд избирает меру пресечения Бубенчику: смотрите онлайн-трансляцию

Справа учасника Революції Гідності та ветерана АТО Бубенчика. Генеральна прокуратура України звинувачує Івана Бубенчика у вбивстві та замаху на "Беркутівців" Джерело трансляції Радіо Свобода Опубліковано 24 Канал 5 квітня 2018 р.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.