Суд над Гладковским: прокуроры просят залог в 100 000 000 гривен

Вечером 18 октября начался суд об избрании Олегу Гладковскому меры пресечения. Прокуроры требуют содержания под стражей с возможностью выйти под залог, адвокаты говорят о том, что задержание их подзащитного не имело вообще оснований.

Позиция САП

Прокурор САП Юрий Олефир сказал, что поводом для задержания стала "информация от компетентного органа, что Гладковский хочет покинуть Украину, чтобы избежать уголовной ответственности", а также "информация о наличии у него имущества за рубежом и в оффшорах".

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По словам прокурора, задержание Гладковского было важным решением для того, чтобы установить истину и, возможно, привлечь подозреваемого к ответственности.

САП просит суд избрать Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 49 тысяч прожиточных минимумов (примерно 100 000 000 гривен).

Позиция адвокатов Гладковского

Адвокаты Олега Гладковского привели определенные аргументы:

► Никого нельзя задерживать без решения следственного судьи, а в случае задержания Гладковского у детективов НАБУ такого решения не было.

► В протоколе задержания должна была быть информация об основаниях задержания и преступлении, в котором задержанного подозревают - но, якобы, в документе этих сведений нет.

► На момент задержания Олег Гладковский не был в статусе подозреваемого.

То есть, защита обжалует протокол задержания и требует освобождения Гладковского из-под стражи.

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