Суд над организатором "референдума" на Донбассе: что грозит Лягину

Роман Лягин организовал фейковый референдум о самоопределении Донбасса. А теперь на скамье подсудимых будет объяснять, почему решил посягнуть на территориальную целостность Украины.

Романа Лягина, которого задержали 14 июня 2019 года, подозревают в государственной измене, организации фейкового референдума на Донбассе в 2014 году, и создании террористической организации.

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Гражданин Лягин в мае 2014 года возглавил так называемую "центральную избирательную комиссию" террористической организации "Донецкая народная республика" и лично организовал проведение незаконного референдума "о государственной самостоятельности ДНР".



Роман Лягин

Показания Лягина по этому делу станут еще одним доказательством оккупации Донбасса Россией. Лягина также обвинили в захвате арт-площадки "Изоляция" в Донецке, которую превратил в застенок и секретную тюрьму для пленных.

"9 июня 2014 года территория бывшего завода "Изоляция" была захвачена вооруженным формированием незаконно созданной "ДНР" под руководством двух главарей. Один это был Роман Лягин", – представитель арт-площадки "Изоляция" Владимир Ефименко.



Владимир Ефименко

Ученый Игорь Козловский – один из тех, кому пришлось пережить ужас в подвалах бывшего завода "Изоляция".

Это действительно подвал промышленного здания. Самое страшное – ты не знаешь, где ты находишься и почему здесь находишься. Пытки – это и избиение и электрический ток. Ты не видишь палачей, потому что у тебя мешок на голове,

– вспомнил бывший пленный Игорь Козловский.



Игорь Козловский

В Шевченковском суде Киева 3 сентября должно было состояться подготовительное заседание по делу Лягина, однако его перенесли на 1 ноября, из-за того, что сторона защиты не успела ознакомиться с материалами дела.

"Обвинительный акт обвиняемому фактически не вручался, потому что, когда он направлялся в суд, обвиняемый находился в розыске. В настоящее время он дает показания в других уголовных производствах в том числе", – прокурор ГПУ Максим Комарницкий.

Только за государственную измену Лягину грозит до 15 лет заключения. А если будут доказаны и другие обвинения, то и больше.

Что известно о Лягине и его поддержке оккупантов на Донбассе?Роман Лягин является экс-регионалом и предателем интересов Украины. В 2014 году был главой "ЦИК" на незаконном "референдуме" о признании суверенитета самопровозглашенной Донецкой народной республики. Впоследствии стал "министром труда и социальной политики" оккупантов.



Лягин еще до начала войны на Донбассе открыто призывал к присоединению восточных регионов к России и уничтожение Украины. В 2012 году баллотировался в нардепы Верховной Рады по 44-му мажоритарному избирательному округу Донецка как самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 0,33% голосов и занял последнее место среди всех кандидатов.



Семья Лягина конечно же не проживает на оккупированных территориях, а в начале конфликта на Востоке выехала в Германию.



Что касается так называемого референдума за провозглашение независимости "ДНР", то он прошел 11 мая 2014 года во время начала оккупации в некоторых населенных пунктах Донбасса. Был инициирован сепаратистами и проведен вопреки Конституции Украины. Тогда за создание независимой от Украины "Донецкой народной республики" якобы проголосовали свыше 70% местного населения. Однако, результаты так называемого референдума не признает украинская власть, Евросоюз, США и другие цивилизованные страны мира, кроме России.