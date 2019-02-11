Суд над Супрун: и.о. руководителя Минздрава встретили аплодисментами, Мосийчука криками "Позор"

В Окружном административном суде Киева начинается заседание, на котором рассмотрят ходатайство Министерства юстиции Украины об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную руководительницу Минздрава.

Об этом сообщает корреспондентка 24 канала с места событий.

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Суд по Супрун 11 февраля 2019 года



Суд по Супрун 11 февраля 2019 года

Люди держат в руках плакаты "Руки прочь от Ульяны Супрун", "Манту мочить можно, а Ульяну Супрун – нет!", "Если уволят Супрун, то кто будет лечить Ляшко от бешенства?", "Ульяна Супрун – министр охраны моего здоровья".



Суд по Супрун 11 февраля 2019 года

Смотрите видео: сотни людей пришли поддержать Супрун под здание суда в Киеве



Суд по Супрун 11 февраля 2019 года

Онлайн-трансляция из-под зала суда

Справа Супрун Окружний адмінсуд Києва розглядає клопотання уряду про скасування заборони мені виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я України. Біля суду відбувається акція. Опубліковано Уляна Супрун Понеділок, 11 лютого 2019 р.

Когда в зал суда прибыла отстраненная от работы министр, ее встретили аплодисментами. А вот радикала Игоря Мосийчука, который и подал иск против Супрун, – криками "Позор!".

Мосийчук прибыл на заседание по делу отстранения Супрун от выполнения обязанностей руководительницы Минздрава: видео

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд против Ульяны Супрун с требованием запретить ей работать на должности министра здравоохранения.



2. Окружной административный суд Киева частично принял решение по Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".



3. В соответствии с постановлением она была отстранена с "признаками очевидной противоправности". Кроме того, в суде утверждают, что Супрун имеет двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.



4. Юрист Ирина Шумская объяснила в комментарии 24 каналу, что на данный момент законодательство не предусматривает ни административной, ни уголовной ответственности за наличие двойного гражданства.



5. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.



6. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.