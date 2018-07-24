Суд не продлил арест нападавшему на Найема

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении народного депутата от фракции БПП Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который сбежал в Азербайджан.

Об этом говорится в решении суда от 9 июля 2018 года.

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Следственная Нацполиции Князьская А.В. ходатайствовала о продлении содержания под стражей Саитова до 30 июля в связи с тем, что 30 апреля он поехал на территорию Республики Азербайджана с целью избежания ответственности. К тому же, предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.

В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным,

– говорится в материалах суда.

Также отметили, что 5 мая в учеты Генсекретариата Интерпола было внесено ходатайство о публикации "синего сообщения" относительно Саитова. В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.

Однако, судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении человека (Саитова – 24) именно в международный розыск".

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.