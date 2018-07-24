Суд не продовжив арешт нападнику на Найєма

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт підозрюваному в побитті народного депутата від фракції БПП Мустафи Найєма Магомеду-Аміну Саітову, який втік до Азербайджану.

Про це йдеться в рішенні суду від 9 липня 2018 року.

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Слідча Нацполіції Князьська А.В. клопотала про продовження тримання під вартою Саітова до 30 липня у зв’язку з тим, що 30 квітня він поїхав на територію Республіки Азейбарджану з метою уникнення відповідальності. До того ж, попередній запобіжний захід сплив 1 липня.

На даний час до компетентних органів Азербайджанської Республіки направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, однак до спливу строку дії ухвали завершити процедуру екстрадиційного арешту не представилось можливим,

– йдеться в матеріалах суду.

Також зазначили, що 5 травня до обліків Генсекретаріату Інтерполу було унесено клопотання про публікацію "синього повідомлення" щодо Саітова. У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Однак, суддя Оксана Хардіна у задоволенні клопотання відмовила, "оскільки клопотання та додатки до нього не містять даних про оголошення особу (Саітова – 24) саме у міжнародний розшук".

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.