15:06
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Суд не продовжив арешт нападнику на Найєма

118 Читать новость на русском
Магомед-Амін Саітов
Магомед-Амін Саітов / Соцмережі

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт підозрюваному в побитті народного депутата від фракції БПП Мустафи Найєма Магомеду-Аміну Саітову, який втік до Азербайджану.

Про це йдеться в рішенні суду від 9 липня 2018 року.

Читайте також: Кривдник Найєма, якого затримали в Азербайджані, вийшов на волю, – адвокат

Слідча Нацполіції Князьська А.В. клопотала про продовження тримання під вартою Саітова до 30 липня у зв’язку з тим, що 30 квітня він поїхав на територію Республіки Азейбарджану з метою уникнення відповідальності. До того ж, попередній запобіжний захід сплив 1 липня.

На даний час до компетентних органів Азербайджанської Республіки направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, однак до спливу строку дії ухвали завершити процедуру екстрадиційного арешту не представилось можливим,
– йдеться в матеріалах суду.

Також зазначили, що 5 травня до обліків Генсекретаріату Інтерполу було унесено клопотання про публікацію "синього повідомлення" щодо Саітова. У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Однак, суддя Оксана Хардіна у задоволенні клопотання відмовила, "оскільки клопотання та додатки до нього не містять даних про оголошення особу (Саітова – 24) саме у міжнародний розшук".

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.

Теги: Новини України Побиття Мустафи Найєма арешт Судді
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 50
Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя
сьогодні, 14:15 Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя
4148
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
сьогодні, 13:07 Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
1200
Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів
сьогодні, 13:31 Xiaomi Mi A2 та Mi A2 Lite представили офіційно: огляд, характеристика і ціна смартфонів
724
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Миколаїв затопило на День міста
 14 вересня 2013 , 16:32
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук