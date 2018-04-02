Суд Николаева постановил немедленно восстановить Сенкевича на посту мэра

Суд определил способ выполнения предыдущего решения суда об отмене решения горсовета Николаева об отставке Александра Сенкевича.

Центральный районный суд Николаева сегодня, 2 апреля 2018 года, в ходе заседания постановил немедленно восстановить Александра Сенкевича на посту мэра Николаева. Об этом сообщает местное издание "НикВести".

Так, сегодня суд принял дополнительное решение и определил способ выполнения предыдущего решения суда о признании незаконным и отмене решения горсовета Николаева об отставке Сенкевича.

Суд постановил немедленно восстановить Александра Сенкевича в должности городского головы,

– говорится в сообщении.

Таким образом, суд удовлетворил иск Сенкевича о том, что он может немедленно приступить к исполнению обязанностей Николаевского городского головы.

Вместе с тем, горсовет Николаева в течение 30 дней может обжаловать решение суда о восстановлении Александра Сенкевича в должности городского головы Николаева.

Напомним, 16 марта Центральный районный суд Николаева удовлетворил иск бывшего мэра Николаева Александра Сенкевича к Николаевской городской раде об отмене решения о прекращении его полномочий.



Отметим, в октябре 2017 года депутаты горсовета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Сенкевича. В свою очередь, Сенкевич обжаловал такое решение в суде.