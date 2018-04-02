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Суд Миколаєва ухвалив негайно відновити Сенкевича на посаді мера

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Суд Миколаєва ухвалив негайно відновити Сенкевича на посаді мера
Суд Миколаєва ухвалив негайно відновити Сенкевича на посаді мера / nikvesti.com

Суд визначив спосіб виконання попереднього рішення суду про скасування рішення міськради Миколаєва про відставку Олександра Сенкевича.

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

Так, сьогодні суд прийняв додаткове рішення і визначив спосіб виконання попереднього рішення суду про визнання незаконним та скасування рішення міськради Миколаєва про відставку Сенкевича.

Суд постановив негайно відновити Олександра Сенкевича на посаді міського голови,
– йдеться у повідомленні.

Таким чином, суд задовольнив позов Сенкевича про те, що він може негайно приступити до виконання обов'язків Миколаївського міського голови.

Разом з тим, міськрада Миколаєва протягом 30 днів може оскаржити рішення суду про поновлення Олександра Сенкевича на посаді міського голови Миколаєва.

Нагадаємо, 16 березня Центральний районний суд Миколаєва задовольнив позов колишнього міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича до Миколаївського міській раді про скасування рішення про припинення його повноважень.

Відзначимо, в жовтні 2017 року депутати міськради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Сенкевича. У свою чергу, Сенкевич оскаржив таке рішення в суді.

Теги: Новини України Новини політики Новини Миколаєва Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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