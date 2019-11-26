Суд обязал Белый дом обнародовать документы относительно военной помощи Украине

Федеральный суд в США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, касающиеся прекращения военной помощи Украине.

Запрос в рамках закона о свободе информации сделала организация "Центр за честность в обществе", которая проводит журналистские расследования, сообщает The Hill.

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Судья распорядилась обязать Минобороны США и Административно-бюджетное управление передать медиа-организации отчеты о прекращении администрацией президента Дональда Трампа военной помощи Украине.

Документы были востребованы на основании закона о свободе информации. Суд удовлетворил иск, поскольку запрос сделан с целью проинформировать общество по делу, которое вызывает чрезвычайный национальный интерес.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября во Штатах завершается фискальный год.

22 ноября Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.



Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала