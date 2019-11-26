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      Суд обязал Белый дом обнародовать документы относительно военной помощи Украине

      52 Читати новину українською
      Белый дом / gettyimages

      Федеральный суд в США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, касающиеся прекращения военной помощи Украине.

      Запрос в рамках закона о свободе информации сделала организация "Центр за честность в обществе", которая проводит журналистские расследования, сообщает The Hill.

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      Судья распорядилась обязать Минобороны США и Административно-бюджетное управление передать медиа-организации отчеты о прекращении администрацией президента Дональда Трампа военной помощи Украине.

      Документы были востребованы на основании закона о свободе информации. Суд удовлетворил иск, поскольку запрос сделан с целью проинформировать общество по делу, которое вызывает чрезвычайный национальный интерес.

      Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионах долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют ли использовать эти деньги должным образом – потому что 30 сентября во Штатах завершается фискальный год.

      • 22 ноября Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      сша військова допомога
      Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости США Дональд Трамп Пентагон Деньги
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