Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити документи щодо військової допомоги України
Федеральний суд у США зобов'язав Пентагон та Білий дім оприлюднити документи, які стосуються припинення військової допомоги Україні.
Запит в рамках закону про свободу інформації зробила організація "Центр за чесність в суспільстві", яка проводить журналістські розслідування, повідомляє The Hill.
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Суддя розпорядилася зобовʼязати Міноборони США та Адміністративно-бюджетне управління передати медіа-організації звіти про припинення адміністрацією президента Дональда Трампа військової допомоги Україні.
Документи були запитані на підставі закону про свободу інформації. Суд задовольнив позов, оскільки запит зроблено з метою проінформувати суспільство в справі, що викликає надзвичайний національний інтерес.
Що відомо про скандал з американськими грошима для України?
- У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).
Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.
- 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.
Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.
- 22 листопада Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік.