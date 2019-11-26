Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити документи щодо військової допомоги України

Федеральний суд у США зобов'язав Пентагон та Білий дім оприлюднити документи, які стосуються припинення військової допомоги Україні.

Запит в рамках закону про свободу інформації зробила організація "Центр за чесність в суспільстві", яка проводить журналістські розслідування, повідомляє The Hill.

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Суддя розпорядилася зобовʼязати Міноборони США та Адміністративно-бюджетне управління передати медіа-організації звіти про припинення адміністрацією президента Дональда Трампа військової допомоги Україні.

Документи були запитані на підставі закону про свободу інформації. Суд задовольнив позов, оскільки запит зроблено з метою проінформувати суспільство в справі, що викликає надзвичайний національний інтерес.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.

22 листопада Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік.



Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу