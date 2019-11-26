10:10
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити документи щодо військової допомоги України

      94 Читать новость на русском
      Білий дім / gettyimages

      Федеральний суд у США зобов'язав Пентагон та Білий дім оприлюднити документи, які стосуються припинення військової допомоги Україні.

      Запит в рамках закону про свободу інформації зробила організація "Центр за чесність в суспільстві", яка проводить журналістські розслідування, повідомляє The Hill.

      Читайте також: Україна досі не отримала 35 млн дол. допомоги США: все, що про це відомо

      Суддя розпорядилася зобовʼязати Міноборони США та Адміністративно-бюджетне управління передати медіа-організації звіти про припинення адміністрацією президента Дональда Трампа військової допомоги Україні.

      Документи були запитані на підставі закону про свободу інформації. Суд задовольнив позов, оскільки запит зроблено з метою проінформувати суспільство в справі, що викликає надзвичайний національний інтерес.

      Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

      • У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

      Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

      Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.

      • 22 листопада Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом у Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      сша військова допомога
      Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу

      Це наша область, – Лукашенко несподівано озвучив "територіальні претензії" до Росії
      сьогодні
      4989
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини США Гроші Пентагон Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сьогодні , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 62
      Кому потрібен імпічмент Трампа?
      сьогодні , 08:40 Кому потрібен імпічмент Трампа?
      Борис Немировський 497
      Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      сьогодні , 08:14 Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      Наталія Пристанська 1642
      Про кадрові чистки, підвищення зарплат та серйозні зміни на митниці: інтерв'ю з Нефьодовим
      сьогодні , 08:00 Про кадрові чистки, підвищення зарплат та серйозні зміни на митниці: інтерв'ю з Нефьодовим
      Леся Виговська 1020
      Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 07:40 Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Михайло Гема 356
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук