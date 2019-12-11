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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Суд обязал ГБР начать расследование в отношении судьи КСУ Городовенко, – СМИ

      20 Читати новину українською
      Суд / 5.ua

      10 декабря журналисты опубликовали информацию о начале расследования в отношении судьи Конституционного Суда Украины и группы связанных лиц.

      По материалам статьи 2 сентября 2019 года глава ОО "ВО Автомайдан" Гриценко А.А. обратился в Государственный Бюро Расследований (ГБР) с сообщением о совершении Городовенко В.В., Беликовой И.В., Самардак Г.В. и отдельными судьями Запорожской области уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Уголовного кодекса Украины. Об этом пишет "Апостроф".

      В сообщении "ВО Автомайдан" указывается, что Городовенко В.В. (на данный момент судья Конституционного Суда Украины) требовал взятку в размере 100 тысяч долларов за назначение Ушатого И. Г. на должность главы Токмакского районного суда Запорожской области.

      Поскольку по факту получения данного сообщения ГБР не внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, глава ВО "Автомайдан" обратился в Шевченковский суд города Киева с жалобой на бездействие ГБР.

      20 сентября 2019 года Шевченковский суд Киева постановил удовлетворить жалобу ВО "Автомайдан" и обязал ГБР начать расследование по факту указанных правонарушений.

      Также были опубликованы копии обращения ВО "Автомайдан" в ГБР и постановления Шевченковского суда Киева.

       

       

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      Теги: Новости Украины Конституционный суд Государственное бюро расследований
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