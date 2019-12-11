Суд обязал ГБР начать расследование в отношении судьи КСУ Городовенко, – СМИ

10 декабря журналисты опубликовали информацию о начале расследования в отношении судьи Конституционного Суда Украины и группы связанных лиц.

По материалам статьи 2 сентября 2019 года глава ОО "ВО Автомайдан" Гриценко А.А. обратился в Государственный Бюро Расследований (ГБР) с сообщением о совершении Городовенко В.В., Беликовой И.В., Самардак Г.В. и отдельными судьями Запорожской области уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Уголовного кодекса Украины. Об этом пишет "Апостроф".

В сообщении "ВО Автомайдан" указывается, что Городовенко В.В. (на данный момент судья Конституционного Суда Украины) требовал взятку в размере 100 тысяч долларов за назначение Ушатого И. Г. на должность главы Токмакского районного суда Запорожской области.

Поскольку по факту получения данного сообщения ГБР не внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, глава ВО "Автомайдан" обратился в Шевченковский суд города Киева с жалобой на бездействие ГБР.

20 сентября 2019 года Шевченковский суд Киева постановил удовлетворить жалобу ВО "Автомайдан" и обязал ГБР начать расследование по факту указанных правонарушений.

Также были опубликованы копии обращения ВО "Автомайдан" в ГБР и постановления Шевченковского суда Киева.