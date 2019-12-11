Суд зобов'язав ДБР почати розслідування по судді КСУ Городовенко, – ЗМІ

10 грудня журналісти опублікували інформацію про початок розслідування відносно судді Конституційного Суду України та групи пов'язаних осіб.

За матеріалами статті 2 вересня 2019 року голова ГО "ВО Автомайдан" Гриценко А.А. звернувся до Державного Бюро Розслідувань (ДБР) з повідомленням про скоєння Городовенком В.В., Бєліковою І.В., Самардак Г.В. і окремими суддями Запорізької області кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Кримінального кодексу України. Про це пише "Апостроф".

У повідомленні "ВО Автомайдан" вказується, що Городовенко В.В. (на даний момент суддя Конституційного Суду України) вимагав хабар в розмірі 100 тисяч доларів за призначення Ушатого І.Г. на посаду глави Токмацького районного суду Запорізької області.

Оскільки за фактом отримання даного повідомлення ДБР не внесло відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, голова ВО "Автомайдан" звернувся до Шевченківського суду міста Києва зі скаргою на бездіяльність ДБР.

20 вересня 2019 року Шевченківський суд міста Києва ухвалив задовольнити скаргу ВО "Автомайдан" і зобов'язав ДБР почати розслідування за фактом зазначених правопорушень.

Також були опубліковані копії звернення ВО "Автомайдан" в ДБР і постанови Шевченківського суду міста Києва.