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      Суд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в пытках майдановцев

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      Суд оправдал экс-беркутовца по делу о пытках активистов Майдана
      Суд оправдал экс-беркутовца по делу о пытках активистов Майдана / Громадське

      Днепровский районный суд Киева оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

      Оправдательный приговор для Хандрикина суд принял 30 августа, об этом сообщает "Громадське". Самого Хандрикина на судебном заседании не было.

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      Суд не увидел достаточных доказательств вины экс-беркутовца.

      По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным,
      – говорится в решении.

      Сейчас он является работником харьковской полиции. Кроме него, в этом деле фигурируют еще два экс-беркутовца – Владислав Мастега и Артем Войлоко.

      Они бежали в Россию после того, как им объявили о подозрении. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельные и приостановили. Так, Андрей Хандрикин – единственный обвиняемый по делу.

      В то же время недавно Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения бывшему работнику спецотряда "Беркут" Сергею Тамтуре. Его подозревают в убийствах митингующих 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Расследования Евромайдан Беркут
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