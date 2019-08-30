Суд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в пытках майдановцев

Днепровский районный суд Киева оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Оправдательный приговор для Хандрикина суд принял 30 августа, об этом сообщает "Громадське". Самого Хандрикина на судебном заседании не было.

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Суд не увидел достаточных доказательств вины экс-беркутовца.

По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным,

– говорится в решении.

Сейчас он является работником харьковской полиции. Кроме него, в этом деле фигурируют еще два экс-беркутовца – Владислав Мастега и Артем Войлоко.

Они бежали в Россию после того, как им объявили о подозрении. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельные и приостановили. Так, Андрей Хандрикин – единственный обвиняемый по делу.

В то же время недавно Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения бывшему работнику спецотряда "Беркут" Сергею Тамтуре. Его подозревают в убийствах митингующих 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.