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      Суд виправдав екс-беркутівця, якого звинувачували у катуванні майданівців

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      Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування активістів Майдану
      Суд виправдав екс-беркутівця у справі про катування активістів Майдану / Громадське

      Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-беркутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

      Висправдальний вирок для Хандрикіна суд ухвалив 30 серпня, про це повідомляє "Громадське". Самого Хандрикіна на судовому засіданні не було.

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      Суд не побачив достатніх доказів вини екс-беркутівця.

      За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим,
      – мовиться у рішенні.

      Наразі він є працівником харківської поліції.Окрім нього, у цій справі фігурують ще двоє екс-беркутівців — Владислав Мастега та Артем Войлоко.

      Вони втекли до Росії після того, як їм оголосили про підозру. Їх оголосили у розшук, а провадження щодо них виділили в окремі і призупинили. Так, Андрій Хандрикін – єдиний обвинувачений у справі.

      Водночас нещодавно Святошинський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому працівнику спецзагону "Беркут" Сергію Тамтурі. Його підозрюють у вбивствах мітингувальників 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

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      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Розслідування Беркут Судді
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