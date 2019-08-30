Суд виправдав екс-беркутівця, якого звинувачували у катуванні майданівців

Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-беркутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо" у січні 2014 року.

Висправдальний вирок для Хандрикіна суд ухвалив 30 серпня, про це повідомляє "Громадське". Самого Хандрикіна на судовому засіданні не було.

Читайте також: Допомагали "Беркуту" та дякували Путіну: які скандальні депутати-сепаратисти потраплять до Ради

Суд не побачив достатніх доказів вини екс-беркутівця.

За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визанано невинуватим,

– мовиться у рішенні.

Наразі він є працівником харківської поліції.Окрім нього, у цій справі фігурують ще двоє екс-беркутівців — Владислав Мастега та Артем Войлоко.

Вони втекли до Росії після того, як їм оголосили про підозру. Їх оголосили у розшук, а провадження щодо них виділили в окремі і призупинили. Так, Андрій Хандрикін – єдиний обвинувачений у справі.

Водночас нещодавно Святошинський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому працівнику спецзагону "Беркут" Сергію Тамтурі. Його підозрюють у вбивствах мітингувальників 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.