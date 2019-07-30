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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Допомагали "Беркуту" та дякували Путіну: які скандальні депутати-сепаратисти потраплять до Ради

      Право на правду 409 Читать новость на русском

      До Верховної Ради завдяки запиту на оновлення за мажоритарними округами потраплять відверті українофоби, люди, які свого часу доклалися до того, щоб в Україні почалася війна, і щоб наша країна втратила і людей, і території.

      Скандальний Руслан Требушкін

      Зокрема, на 50-му виборчому окрузі на Донеччині перемогу здобув колишній регіонал, екс-мер Димитрова Руслан Требушкін. Під час Революції гідності він не приховував свого презирливого ставлення до Євромайдану і навіть відряджав до Києва каравани з харчами та теплим одягом для "Беркута".

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      За кілька місяців потому почалося вторгнення росіян на Донбас і створення фейкових сепаратистських республік. В тому числі, в рідному Требушкіну Димитрові.

      Руслан Требушкін
      Руслан Требушкін

      І вже тут мер ніяк не заважав сепаратистам чіпляти свої прапори на державних будівлях міста. І навіть під цими прапорами і з георгіївською стрічкою ходив на святкування дня перемоги.

      Ну і це ще не все. Очевидцям вдалося навіть зробити аудіозапис одного з виступів Требушкіна на мітингу сепаратистів одразу після анексії Криму в 2014 році. На ньому Требушкін дякує Путіну за анексію українського півострова. Втім, вас напевне не здивує, що жодної кримінально відповідальності за державну зраду чи зазіхання на державний суверенітет, Требушкін так і не поніс.

      Щоправда, минулого року його намагалися покарати за надану в декларації недостовірну інформацію. Требушкін кілька місяців переховувався, втім, очевидно, зміг переконати правоохоронців у власній безгрішності. І ось тепер, після відвертого витирання ніг об українську незалежність заходить в український парламент в якості народного депутата.

      Чим відомий Валерій Гнатенко

      Мер сусідньої Дружківки Валерій Гнатенко теж виграв вибори по своєму округу на Донеччині, і тепер сидітиме в парламенті. Хоча, цілком заслужив на те, щоб сидіти в іншій установі. Тільки не під скляними куполом, а із заґратованими вікнами.

      Валерій Гнатенко
      Валерій Гнатенко

      В 2014 році Валерій Гнатенко був одним з активних учасників сепаратистського заколоту в своєму місті. Все почалося з проросійських мітингів на Донбасі одразу після захоплення росіянами Криму.

      Давайте подивимося фрагмент його виступу на такому мітингу, де пан Гнатенко дозволив сепаратистам почепити на будівлю міськради російський прапор.

      Дивіться відео: виступ мера Дружківки Гнатенко у квітня 2014 році

      Також на сесії міської ради Гнатенко обіцяв не просто не чинити спротив, а ще й допомогти сепаратистам організувати проведення їхнього референдуму про створення так званої "Донецької республіки". А на додачу згодом з ним вийшло інтерв’ю у місцевій газеті. Отож, доказів щодо Валерія Гнатенка, здається, більш ніж достатньо.

      І справді, Служба безпеки України в 2015 році порушила кримінальне провадження проти нього та його спільників. І який результат? Справу так і не завершено, підозр не оголошено, Гнатенко на волі, і ще й безперешкодно обрався народним депутатом. А от проукраїнські активісти в Дружківці, які нагадують правоохоронцям про допомогу Гнатенка сепаратистам, піддаються цькуванню та переслідуванню.

      Сергій Ковальов допомагав "Беркуту"

      На маленькому прифронтовому окрузі №51 в Майорську та Зайцевому переміг такий собі Олександр Ковальов.

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      Цей уродженець Макіївки очолює одну з організацій ветеранів Афганістану "Ніхто крім нас", яка мало того, що під час Євромайдану жорстокого розправлялася з проукраїнськими активістами на Донбасі. Так ще й персонально Ковальова ГПУ звинуватила в тому, що він допоміг втекти з Києва так званій чорній роті "Беркуту", яка вбивала учасників Майдану.

      Олександр Ковальов
      Олександр Ковальов

      І саме він, на думку прокурорів, допоміг цим беркутівцям позбутися зброї, з якої було вчинено розстріли. Але, ось, спливає кілька років, і Ковальов, якого прокурори фактично назвали пособником вбивства стає народним депутатом, по округу, в якому лише дві тисячі виборців, бо більша частина знаходиться на окупованій території. І який сформована попередньою владою ЦВК навіть не захотіла реорганізувати.

      Ось такі народні депутати, тепер представлятимуть Донбас в українському парламенті. Отримуватимуть зарплатню з наших податків, і очевидно, проштовхуватимуть ідеї дружби з Росією, а по факту, просто капітуляції перед нашим ворогом.

      Тому, коли прихильники колишнього президента гучно заявляють про проросійський реванш в Україні, вони праві. Бо знають, про що кажуть, адже саме минула влада всіляко допомагала, щоб цей реванш відбувся. А розгрібати ці договорняки, як завжди, доведеться нам з вами.

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      Але є й хороша новина – ці вибори стали справжнім потрясінням для старої української політичної еліти. На звалище історії відправляються багаторічні і незмінні народні обранці, які безроздільно хазяйнували на своїх мажоритарних округах.

      Зокрема, Володимир Литвин, Богдан Дубневич, Сергій Пашинський, Сергій Ківалов, В’ячеслав Богуслаєв, Борислав Розенблат і ще багато хто зі стовпів старої прогнилої української політики, які були знищені величезним запитом українських громадян на оновлення.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Право на правду Україна – Росія Євромайдан Війна на Донбасі Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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