Допомагали "Беркуту" та дякували Путіну: які скандальні депутати-сепаратисти потраплять до Ради

До Верховної Ради завдяки запиту на оновлення за мажоритарними округами потраплять відверті українофоби, люди, які свого часу доклалися до того, щоб в Україні почалася війна, і щоб наша країна втратила і людей, і території.

Скандальний Руслан Требушкін

Зокрема, на 50-му виборчому окрузі на Донеччині перемогу здобув колишній регіонал, екс-мер Димитрова Руслан Требушкін. Під час Революції гідності він не приховував свого презирливого ставлення до Євромайдану і навіть відряджав до Києва каравани з харчами та теплим одягом для "Беркута".

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За кілька місяців потому почалося вторгнення росіян на Донбас і створення фейкових сепаратистських республік. В тому числі, в рідному Требушкіну Димитрові.



Руслан Требушкін

І вже тут мер ніяк не заважав сепаратистам чіпляти свої прапори на державних будівлях міста. І навіть під цими прапорами і з георгіївською стрічкою ходив на святкування дня перемоги.

Ну і це ще не все. Очевидцям вдалося навіть зробити аудіозапис одного з виступів Требушкіна на мітингу сепаратистів одразу після анексії Криму в 2014 році. На ньому Требушкін дякує Путіну за анексію українського півострова. Втім, вас напевне не здивує, що жодної кримінально відповідальності за державну зраду чи зазіхання на державний суверенітет, Требушкін так і не поніс.

Щоправда, минулого року його намагалися покарати за надану в декларації недостовірну інформацію. Требушкін кілька місяців переховувався, втім, очевидно, зміг переконати правоохоронців у власній безгрішності. І ось тепер, після відвертого витирання ніг об українську незалежність заходить в український парламент в якості народного депутата.

Чим відомий Валерій Гнатенко

Мер сусідньої Дружківки Валерій Гнатенко теж виграв вибори по своєму округу на Донеччині, і тепер сидітиме в парламенті. Хоча, цілком заслужив на те, щоб сидіти в іншій установі. Тільки не під скляними куполом, а із заґратованими вікнами.



Валерій Гнатенко

В 2014 році Валерій Гнатенко був одним з активних учасників сепаратистського заколоту в своєму місті. Все почалося з проросійських мітингів на Донбасі одразу після захоплення росіянами Криму.

Давайте подивимося фрагмент його виступу на такому мітингу, де пан Гнатенко дозволив сепаратистам почепити на будівлю міськради російський прапор.

Дивіться відео: виступ мера Дружківки Гнатенко у квітня 2014 році

Також на сесії міської ради Гнатенко обіцяв не просто не чинити спротив, а ще й допомогти сепаратистам організувати проведення їхнього референдуму про створення так званої "Донецької республіки". А на додачу згодом з ним вийшло інтерв’ю у місцевій газеті. Отож, доказів щодо Валерія Гнатенка, здається, більш ніж достатньо.

І справді, Служба безпеки України в 2015 році порушила кримінальне провадження проти нього та його спільників. І який результат? Справу так і не завершено, підозр не оголошено, Гнатенко на волі, і ще й безперешкодно обрався народним депутатом. А от проукраїнські активісти в Дружківці, які нагадують правоохоронцям про допомогу Гнатенка сепаратистам, піддаються цькуванню та переслідуванню.

Сергій Ковальов допомагав "Беркуту"

На маленькому прифронтовому окрузі №51 в Майорську та Зайцевому переміг такий собі Олександр Ковальов.

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Цей уродженець Макіївки очолює одну з організацій ветеранів Афганістану "Ніхто крім нас", яка мало того, що під час Євромайдану жорстокого розправлялася з проукраїнськими активістами на Донбасі. Так ще й персонально Ковальова ГПУ звинуватила в тому, що він допоміг втекти з Києва так званій чорній роті "Беркуту", яка вбивала учасників Майдану.



Олександр Ковальов

І саме він, на думку прокурорів, допоміг цим беркутівцям позбутися зброї, з якої було вчинено розстріли. Але, ось, спливає кілька років, і Ковальов, якого прокурори фактично назвали пособником вбивства стає народним депутатом, по округу, в якому лише дві тисячі виборців, бо більша частина знаходиться на окупованій території. І який сформована попередньою владою ЦВК навіть не захотіла реорганізувати.

Ось такі народні депутати, тепер представлятимуть Донбас в українському парламенті. Отримуватимуть зарплатню з наших податків, і очевидно, проштовхуватимуть ідеї дружби з Росією, а по факту, просто капітуляції перед нашим ворогом.

Тому, коли прихильники колишнього президента гучно заявляють про проросійський реванш в Україні, вони праві. Бо знають, про що кажуть, адже саме минула влада всіляко допомагала, щоб цей реванш відбувся. А розгрібати ці договорняки, як завжди, доведеться нам з вами.

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Але є й хороша новина – ці вибори стали справжнім потрясінням для старої української політичної еліти. На звалище історії відправляються багаторічні і незмінні народні обранці, які безроздільно хазяйнували на своїх мажоритарних округах.

Зокрема, Володимир Литвин, Богдан Дубневич, Сергій Пашинський, Сергій Ківалов, В’ячеслав Богуслаєв, Борислав Розенблат і ще багато хто зі стовпів старої прогнилої української політики, які були знищені величезним запитом українських громадян на оновлення.