Суд оставил в силе меру пресечения капитану судна "Норд"
В Херсоне суд оставил в силе меру пресечения капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко, которого задержали во время незаконного пересечения временно оккупированной территории в Азовском море. Он сейчас находится под следствием, но не в СИЗО, ведь вышел под залог в 35 тысяч гривен.
Дело скандального капитана Владимира Горбенко рассматривали без самого капитана. Где подозреваемый, судьи не знают.
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"Мы не смогли ему сообщить о сегодняшнем рассмотрение дела, потому что мы не знаем, где он проживает", – отметил судья.
Адвокаты утверждают, что их клиент в Мелитополе, а в суд не явился, потому что у него подскочило давление. 42-летнему капитану Владимиру Горбенко объявили подозрение в незаконном пересечении границы с оккупированным Крымом.
Владимир Горбенко на одном из судебных заседаний
Сейчас Горбенко находится под следствием. Еще месяц назад ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Но заключения капитан избежал, выйдя под залог в 35 тысяч гривен. По решению гуманной украинской Фемиды он просто должен отмечаться у следователя. Однако адвокатам и это показалось несправедливым, поэтому они подали апелляцию.
Если принимать во внимание позицию следствия, значит, в Крыму никто не может жить, потому что работать невозможно. Что бы ты ни делал, ты нарушаешь, ты сотрудничаешь с оккупационными властями,
– сказал защитник подозреваемого Дмитрий Щербина.
А вот врываться в чужие территориальные воды под флагом государства-агрессора – это для адвокатов, судя по всему, нормально. Украинская прокуратура другого мнения.
При рассмотрении было отмечено все, что необходимо для рассмотрения и сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Этим считаю, что апелляционная жалоба защитников не подлежит удовлетворению,
– констатировал прокурор отдела прокуратуры АР Крым Николай Еложенко.
В апелляции адвокатов Горбенко отказали. Защитники покинули зал недовольными.
"Ну это такой очень яркий пример того, что свобода человека в нашей ситуации просто без защиты", – прокомментировал защитник подозреваемого Александр Руденко.
И решение суда обжалованию не подлежит.
"Сейчас дело капитана судна "Норд" находится в производстве СБУ в Автономной Республике Крым. К следователю Горбенко должен появляться каждый понедельник", – сказал судья.