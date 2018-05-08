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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Що б ти не робив, ти співпрацюєш з окупантами: адвокат капітана "Норду" обурився рішенням суду

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У Херсоні суд залишив у силі запобіжний захід капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку, якого затримали під час незаконного перетину тимчасово окупованої території в Азовському морі. Він наразі перебуває під слідством, але не в СІЗО, адже вийшов під заставу у 35 тисяч гривень.

Справу скандального капітана Володимира Горбенка розглядали без самого капітана. Де підозрюваний, судді не знають.

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"Ми не змогли його повідомити про сьогоднішній розгляд справи, тому що ми не знаємо, де він проживає", – зазначив суддя.

Адвокати запевняють, що їхній клієнт у Мелітополі, а до суду не з’явився, бо в нього підскочив тиск. 42-річному капітану Володимирові Горбенку оголосили підозру в незаконному перетині кордону з окупованим Кримом.

Володимир Горбенко судно Норд
Володимир Горбенко на одному із судових засідань 

Наразі Горбенко перебуває під слідством. Ще місяць тому йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але ув'язнення капітан уникнув, вийшовши під заставу у 35 тисяч гривень. За рішенням гуманної української Феміди він просто має відмічатися у слідчого. Проте адвокатам і це здалося несправедливим, тож вони подали апеляцію.

Якщо брати до уваги позицію слідства, то, виходить, у Криму ніхто не може жити, тому що працювати неможливо. Що б ти не робив, ти порушуєш, ти співпрацюєш з окупаційною владою,
– сказав захисник підозрюваного Дмитро Щербина.

А от вдиратися у чужі територіальні води під прапором держави-агресора – це для адвокатів, судячи з усього, нормально. Українська прокуратура має іншу думку. 

При розгляді було відзначено все, що необхідно для розгляду та повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Цим вважаю, що апеляційна скарга захисників не підлягає задоволенню,
– констатував прокурор відділу прокуратури АР Крим Микола Єложенко.

В апеляції адвокатам Горбенка відмовили. Захисники залишили залу невдоволені.

"Ну це такий дуже яскравий приклад того, що свобода людини в нашій ситуації просто без захисту", – прокоментував захисник підозрюваного Олександр Руденко.

Та рішення суду оскарженню не підлягає.

"Наразі справа капітана судна "Норд" перебуває у провадженні СБУ в Автономній Республіці Крим. До слідчого Горбенко має з’являтися щопонеділка", – сказав суддя. 

Теги: Новини України Водний транспорт Новини Криму Анексія Криму Судді
Джерело: 24 Канал
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