Суд оставил в силе решение о засекреченности деклараций военных прокуроров
Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции по решению главного военного прокурора Анатолия Матиоса засекретить декларации военных прокуроров.
О соответствующем решении сообщает ГПК.
"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – говорится в сообщении.
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Напомним, что 27 декабря Окружной административный суд Киева в закрытом судебном заседании отказал общественной организации "Центр противодействия коррупции" в удовлетворении иска к Главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному Агентству по предупреждению коррупции (НАПК), в котором активисты требовали признать противоправным и отменить постановление о засекречивании деклараций военных прокуроров.
В ГПК считают незаконным решение Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса скрыть от общественности декларации работников военной прокуратуры. Активисты считают данное решение Матиоса абсолютно противоправным. Во-первых, закон не позволяет изымать из реестра декларации по желанию, а во-вторых, этот опасный прецедент лишает общество контроля над имущественным состоянием высокопоставленных чиновников, и, таким образом, позволяет скрыть незаконное обогащение чиновников Генеральной прокуратуры.