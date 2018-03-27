Суд оставил в силе решение о засекреченности деклараций военных прокуроров

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции по решению главного военного прокурора Анатолия Матиоса засекретить декларации военных прокуроров.

О соответствующем решении сообщает ГПК.

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – говорится в сообщении.

Суд відхилив нашу скаргу і залишив у силі рішення Матіоса про засекреченість декларацій військових прокурорів. pic.twitter.com/KKSlDgMKxD — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 27 березня 2018 р.

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Напомним, что 27 декабря Окружной административный суд Киева в закрытом судебном заседании отказал общественной организации "Центр противодействия коррупции" в удовлетворении иска к Главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному Агентству по предупреждению коррупции (НАПК), в котором активисты требовали признать противоправным и отменить постановление о засекречивании деклараций военных прокуроров.

В ГПК считают незаконным решение Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса скрыть от общественности декларации работников военной прокуратуры. Активисты считают данное решение Матиоса абсолютно противоправным. Во-первых, закон не позволяет изымать из реестра декларации по желанию, а во-вторых, этот опасный прецедент лишает общество контроля над имущественным состоянием высокопоставленных чиновников, и, таким образом, позволяет скрыть незаконное обогащение чиновников Генеральной прокуратуры.