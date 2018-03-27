Суд залишив у силі рішення про засекреченість декларацій військових прокурорів
Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Центру протидії корупції щодо рішення головного військового прокурора Анатолія Матіоса засекретити декларації військових прокурорів.
Про відповідне рішення повідомляє ЦПК.
"Суд відхилив нашу скаргу і залишив у силі рішення Матіоса про засекреченість декларацій військових прокурорів", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що 27 грудня Окружний адміністративний суд Києва на закритому судовому засіданні відмовив громадській організації “Центр протидії корупції” у задоволенні позову до Головного військового прокурора Анатолія Матіоса та до Національного Агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), у якому активісти вимагали визнати протиправною і скасувати постанову про засекречення декларацій військових прокурорів.
У ЦПК вважають незаконним рішення Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса приховати від громадськості декларації працівників військової прокуратури. Активісти вважають дане рішення Матіоса абсолютно протиправним. По-перше, закон не дозволяє вилучати з реєстру декларації за бажанням, а по-друге – цей небезпечний прецедент позбавляє суспільство контролю над майновим станом високопоставлених чиновників, і, таким чином, дозволяє приховати незаконне збагачення посадовців Генеральної прокуратури.